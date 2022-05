SBT renova contrato com Marcão do Povo até 2024

O SBT, emissora sediada em Osasco, renovou o contrato com o apresentador Marcão do Povo até 2024. A informação foi divulgada pelo portal “Notícias da TV”, nesta terça-feira (24).

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o contrato foi assinado no final do mês de abril, sem qualquer alarde. A emissora de Silvio Santos não teria ainda se importado com a falta de aceitação de Marcão do Povo pelos internautas na internet, focando apenas no Ibope do jornal matinal “Primeiro Impacto”, comandado por ele, Dudu Camargo e Darlisson Dutra.

Marcão do Povo chegou ao SBT em 2017 e coleciona diversas críticas por declarações polêmicas. Em 2020, no início da pandemia de covid-19, ele chegou a sugerir “campo de concentração” para pessoas contaminadas com o vírus. Após o episódio, Marcão foi suspenso da emissora e muito criticado nas redes sociais. A polêmica fez também com que jornalistas pedissem a demissão do apresentador, que retornou ao SBT dias depois.

