“Se não conseguirmos êxito nas negociações vamos judicializar essa causa”, diz prefeito de Cotia ao citar tentativa de flexibilizar quarentena

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, afirmou, na noite desta quinta-feira (28), que continua insistindo para que o governo do estado inclua o município e demais cidades da região, como Osasco, Carapicuíba e Itapevi, na fase de flexibilização da quarentena.

“Na terça-feira, se nós não tivermos êxito nas nossas negociações, vamos judicializar essa causa. Ou fecha a capital e todo mundo fica fechado, ou flexibiliza”, ressaltou o prefeito de Cotia em transmissão ao vivo via Facebook.

“Com todo o respeito que tenho, sei que o governo está tomando decisões em cima do Centro de Contingência, mas no meu ponto de vista, tomou uma decisão errada ao abrir a capital e deixar as cidades vizinhas fechadas”, defendeu Rogério Franco.

Publicidade

O prefeito de Cotia afirmou que o tema poderá ser discutido junto ao Ministério Público caso o governo do estado não atenda a reivindicação. “Estão levando em consideração dados políticos. Já percebi que a parceria está de um lado só e não vem de lá para cá, mas vai daqui para lá”, acrescentou.

Rogério Franco esteve novamente, na tarde desta quinta-feira, no Palácio dos Bandeirantes com os prefeitos da região para reivindicar a reclassificação dos municípios, colocados atualmente na Fase 1 do plano de retomada gradual das atividades econômicas, para a Fase 2 (laranja), que permite flexibilizar a quarentena.