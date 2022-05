Seara abre 35 vagas temporárias de vendedor interno em Osasco

A Seara Alimentos está com 35 vagas temporárias abertas para o cargo de vendedor interno em Osasco. As oportunidades foram divulgadas nesta terça-feira (10), no Vagas.com.

Além do salário, que não foi divulgado, a empresa oferece café da manhã, vale-transporte e refeitório no local aos colaboradores. Os contratados vão trabalhar no período de 4 de julho deste ano até 13 de janeiro de 2023.

Na função, os colaboradores serão responsáveis pela prospecção e ativação de clientes, vendas de kits natalinos via telefone e e-mail, pós-venda, tratativa dos clientes que não efetivaram compra, acompanhamento das entregas e tratativas de cobrança, envio de nota fiscal e boleto, entre outras atividades.

Os interessados devem acessar o portal Vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas/v2375846/vendedor-interno) para se candidatar à oportunidade e para mais informações.