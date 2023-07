Sebrae abre processo seletivo com vagas para engenheiro e analista comercial; salários de R$ 8 mil

O Sebrae-SP está com inscrições abertas em processo seletivo com vagas para os cargos de engenheiro pleno e analista comercial. O salário oferecido em ambas as funções é de R$ 8.285,00.

Para concorrer às vagas no cargo de engenheiro, os candidatos devem ter ensino superior completo, seis meses de experiência comprovada em instalações mecânicas – Ar condicionado, bomba e elevadores, seis meses de experiência comprovada em instalações elétricas de baixa tensão e Carteira Nacional de Habilitação Categoria B.

Para as oportunidades de analista comercial pleno é necessário ter ensino superior completo, seis meses de experiência em atendimento ao cliente e/ou vendas e/ou Suporte e/ou planejamento comercial e Carteira Nacional de Habilitação (Permanente) – Categoria B.

Inscrições no processo seletivo com vagas no Sebrae-SP:

As inscrições para as vagas de engenheiro devem ser feitas até quinta-feira (13), no site da RBO Concursos www.concursosrbo.com.br, organizadora do certame. Já para analista comercial, os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho (sábado), no mesmo site, onde podem ser encontradas mais informações.

