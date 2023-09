Sebrae Aqui Cotia oferece cursos gratuitos de atendimento e divulgação para atrair mais clientes

O Sebrae Aqui Cotia está com inscrições abertas em dois cursos gratuitos que serão ministrados em outubro: “Faça do Atendimento uma Ótima Experiência” e “Faça a Divulgação Certa e Atraia mais Clientes”.

Os cursos são presenciais e serão ministrados, nos dias 9 e 10 de outubro, respectivamente, das 18h às 22h, no auditório do Centro Integrado Tributário (CIT). Os participantes receberão material de apoio com conteúdo da aula.

Em ‘Faça do Atendimento uma Ótima Experiência’, serão abordadas técnicas sobre como melhorar e potencializar a experiência com os consumidores de seus produtos e serviços. Já em ‘Faça a Divulgação Certa e Atraia mais Clientes’ os participantes conhecerão as técnicas assertivas para divulgação de sua marca, de seus produtos e serviços e de sua empresa.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 4243-8267 ou pelo e-mail [email protected] e [email protected].

SERVIÇO

Cursos gratuitos do Sebrae Aqui Cotia

Local dos cursos: Auditório do CIT

Endereço: Avenida Benedito Isaac Pires, 35 – 5º andar – Parque Dom Henrique