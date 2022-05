Sebrae-SP vai acelerar startups de Osasco e região

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o programa Start Osasco, que promete acelerar as startups selecionadas. Para a seleção, os empreendedores e empreendedoras inscritas vão participar de um processo de entrevistas com pitch para seleção dos projetos.

O programa, que tem parceria com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e apoio da Prefeitura de Osasco e empresas como iFood, Associação Comercial de Osasco, BNI, entre outras, vai selecionar 20 empresas que vão contar com com um head de aceleração, que será responsável pela avaliação do desempenho, acompanhamento e direcionamentos sobre a jornada de aceleração. Os empreendedores também poderão se conectar com mentores especialistas para receber orientação sobre os desafios enfrentados para o crescimento.

As startups selecionadas poderão ainda participar de programas de acesso a mercado e capital, meetups do Sebrae e na Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE). O programa é totalmente gratuito e começa em 16 de maio com as Startups selecionadas e tem duração de três meses, de forma híbrida, com encontros online e presenciais.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 15 de maio neste link. Mais informações pelo telefone (11) 2284-1800.