Secor e Sincomércio inauguram Câmara Intersindical de Conciliação

Na última semana, em 4 de julho, o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (SECOR) e o Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região (SINCOMERCIO), lançaram a Câmara Intersindical de Conciliação, CINTEC.

A CINTEC terá o objetivo de solucionar questões trabalhistas de maneira mais rápida e com menor custo, sem a necessidade de abrir processo na Justiça do Trabalho. “A maior missão da Câmara é solucionar litígios trabalhistas, discutir entre a gente os problemas do empregador e trabalhador e chegar ao melhor acordo para os dois. Essa é uma forma de evitar processos, burocracia e esperar anos por um consenso. A CINTEC solucionará os problemas de maneira amigável. Por isso, o trabalho será realizado em parceria entre representante laboral e patronal”, afirmou o presidente do Secor, José Pereira da Silva Neto.

Participaram também da solenidade o presidente do Sincomércio, Rafael Paes, representantes do sindicato patronal e dos sindicatos dos trabalhadores, como José Elias de Gois, presidente do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região (Cissor).

A CINTEC está instalada no 1º andar da sede do Secor, localizada na Rua Antônio B. Coutinho, 118, no Centro de Osasco. Para mais informações, ligue (11) 3685-0355.