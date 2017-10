Secretaria da Censura em Osasco? Artistas fazem vídeo em defesa de secretário criticado por vereadores

Além de protestos, um grupo de artistas da cidade fez um vídeo para defender o secretário de Cultura de Osasco, Gustavo Anitelli. “Secretaria da censura?”, é um questionamento no vídeo, em meio a críticas e pedidos de vereadores para que o secretário seja demitido.

Publicidade

Os ataques dos parlamentares da bancada evangélica a Anitelli começaram com o apoio da Secretaria de Cultura a um evento no qual um material de divulgação tem o desenho de um beijo entre os super-heróis Batman e Superman e se intensificaram com o apoio cultural a uma peça de teatro encenada no calçadão de Osasco na qual policial aparece vestido de mulher e a bandeira do estado aparece de cabeça para baixo.

“A gente precisa manter os valores da família”, diz o vereador Ribamar Silva (PRP), líder do prefeito Rogério Lins na Câmara Municipal.

Anitelli postou um vídeo no Facebook no qual declara que os ataques dos parlamentares são “censura”.

Publicidade

“Manifestação artística a gente não censura. Censurar manifestação artística é censurar a pluralidade de ideias. Não podem me condenar pelas virtudes do trabalho que a gente tem feito, que é de liberdade, diálogo e jamais aceitar censura ou corrupção”.

Fim da linha?

A pressão dos vereadores pode ser a gota d’água para Anitelli deixar a Secretaria de Cultura. Além das reclamações dos parlamentares, o partido de Anitelli, PT, que tem mantido discurso de neutralidade e com membros na administração, estaria prestes a se confirmar como oposição ao prefeito Rogério Lins (PODE), tornando insustentável a permanência dele no cargo.

“É lamentável a postura desse secretário. Repudio ele, vou continuar repudiando. E pode ter certeza que no que depender de mim ele não vai fazer parte do governo, até porque não ajudou a construir esse governo. Ele é do PT, não ajudou a construir este governo e não tem que participar”, diz Ribamar Silva, líder do prefeito Rogério Lins na Câmara Municipal.

Nos próximos dias o prefeito deve anunciar mudanças no secretariado.