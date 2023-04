Secretaria da Mulher de Barueri abre vagas para curso gratuito de estética corporal

A Secretaria da Mulher de Barueri está com inscrições abertas para o curso gratuito de estética corporal destinado às mulheres que residem no município. As vagas são limitadas.

As alunas aprenderão técnicas avançadas de estética corporal divididas em quatro módulos: drenagem linfática, pré-operatório, pós-operatório básico e pós-operatório avançado.

O curso começa no dia 19 de abril, com aulas ministradas uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, na Secretaria da Mulher (Rua Sebastião Davino dos Reis, 756 – Vila Porto). A previsão do término é dia 29 de novembro.

As inscritas terão a opção de escolher dois horários, manhã ou tarde, das 9h às 12h ou das 13h às 16h. Serão disponibilizadas 60 vagas no total, 30 para cada período.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Secretaria. As interessadas devem ter idade a partir de 16 anos e apresentar documento com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação atualizada contra a covid-19.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Secretaria da Mulher de Barueri.