Secretaria da Mulher de Barueri oferece atividades pré-carnaval

A Secretaria da Mulher de Barueri está com programação especial dedicada às mulheres com o tema carnaval. São diversas atividades pré-carnaval com direito a som de trio elétrico, conscientização, empreendedorismo e baile à fantasia.

As ações são realizadas na sede da Secretaria, que fica na avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, na Vila Porto e com eventos abertos ao público.

Não é preciso fazer inscrição para participar. Veja os horários.

16/02 das 14 às 17h – Ateliê “oficina de tiaras de carnaval”

16/02 das 14h às 17h – Baile de Carnaval (fantasia)

16/02 às 10h – Vídeo com tema “Engajados na folia” (Instagram da Secretaria @mulherbarueri)

17/02 das 9h às 11h e das 14h às 16h – Sensibilização com a entrega de preservativos e materiais informativos