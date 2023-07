Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba oferece curso de corte costura avançado

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba inicia nesta terça-feira (18) as inscrições para o curso de corte e costura avançado.

O curso será presencial, com turmas às terças e sextas-feiras, das 8h às 11h, entre os dias 8 e 29 de agosto.

Serão 40 horas de aprendizado sobre técnica de modelagem, corte e costura do vestuário com elementos básicos para confecção doméstica e aperfeiçoamento profissional.

As alunas vão aprender o desenho da roupa, construção de ficha técnica, acabamentos finos manuais, acabamentos finos à máquina, etiqueta no vestir, como reconhecer e adequar a cada tipo de silhueta.

Os interessados em participar do curso devem comparecer na Secretaria da Mulher e da Família (Rua Topázio, 65, Jardim Parnaíba), 8h30 às 18h, com documento com foto e comprovante de residência. As vagas são limitadas e a inscrição é por ordem de chegada. Idade mínima de 16 anos com autorização do responsável.

Mais informações pelo telefone: (11) 4154-6248.