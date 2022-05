Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba oferece curso para empreendedoras do ramo da beleza

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) vai oferecer um curso presencial para empreendedoras no ramo da beleza.

O curso será voltado para a organização do negócio e irá abordar temas como Marketing Digital; Fluxo de caixa; Formação de preço e venda; Tendências e comportamentos para o setor da beleza; e Encontro de troca de experiências no setor da beleza, entre outros.

As aulas começam dia 6 de junho e as aulas serão das 9h às 13h. As interessadas em participar devem, obrigatoriamente, ter CNPJ. As vagas são limitadas.

A inscrição pode ser feita nesse link. O telefone para informações é o (11) 4154-6248.