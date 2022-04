Secretaria de Cultura de Barueri oferece curso de breaking

Um dos cursos de danças das Oficinas de Artes da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri é o breaking, nova modalidade que estará nas Olimpíadas de Paris 2024.

O curso, aberto a todos a partir dos seis anos, está com inscrições abertas nas Estações Culturais Salomão Cruz (Vila Pindorama), Luiz Fernandes (Aldeia de Barueri), Cora Coralina (Parque dos Camargos) e João Galdino (Jardim Silveira), locais das aulas.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente em uma das Estações Culturais que oferecem o curso com uma foto 3X4 e uma cópia do RG. Menores de idade precisam ir acompanhados de um responsável legal.

“Com as oficinas oferecidas pela Secretaria de Cultura de Barueri, estamos plantando sementes para que o breaking se dissemine no município. O legal do breaking, apesar de ser uma dança que exige muita preparação física, é ser uma modalidade que acolhe todas as pessoas, temos crianças, jovens e adultos participando das aulas. Outro ponto legal é a presença feminina, muito diferente de alguns anos atrás”, ressaltou o professor Eder Devesa, responsável pelo curso.

Campeonato de breaking

Alguns alunos do curso de breaking da cidade já poderão participar, no dia 23 de abril, do Festival de Artes urbanas – Breaking Combate, que será realizado no Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirella, 500 – Vila Porto/Vila Boa Vista). O evento contará com participantes das cinco regiões do país.