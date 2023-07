Jandira terá cinema ao ar livre nesta sexta-feira (21)

A Secretaria de Cultura e Turismo de Jandira promove nesta sexta-feira (21), às 19h, mais uma edição do projeto cinema ao ar livre no município. Será no CRAS – Jardim Nossa Senhora de Fátima (Rua Igaro, 174).

Com entrada gratuita, a ação busca realizar sessões ao ar livre em áreas semiabertas direcionadas ao público infantil, jovem, adulto e da melhor idade.

Durante as sessões, ocorre a distribuição gratuita de pipoca e suco.

Nos dias 2, 3 e 4 de agosto a exibição será nas EMEBs Mariano Marcelino, Monteiro Lobato e Francisco Tavares, respectivamente. Horários: das 8h às 10h e das 14h às 16h.