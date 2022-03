A Secretaria de Cultura e Turismo está com vagas abertas para estágios no museu do Anhanguera e do casarão Monsenhor.

publicidade

Para se inscrever no processo seletivo é necessário estar frequentando os cursos de: Pedagogia, filosofia, ciências, geografia, história e turismo a partir do 2º ano.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vivian.25788@santanadeparnaiba.sp.gov.br.

publicidade