Secretaria de Esportes de Osasco desmente boato sobre van no Paraguai

Nesta terça-feira, 19, a Secretaria de Esportes soltou uma nota oficial desmentindo o boato que circulou nas redes sociais de que uma van que deveria estar a serviço da pasta teria sido utilizada para um homem fazer compras no Paraguai.

Em nota, a Secretaria explicou que: “A van da Secretaria de Esporte foi requisitada pela equipe osasquense de kickboxing para participar do 10º CAMPEONATO SULAMERICANO DE KICKBOXING que ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Tanto o ginásio quanto o hotel, que foram custeados pela equipe, ficava próximo da fronteira e da Ponte da Amizade”.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria, o motorista havia se perdido para voltar ao hotel que os atletas estavam hospedados e precisou pedir informações de como voltar ao caminho correto. Também foi salientada a distância do trajeto e a existência de paradas para tomar café, almoço e jantar.

Confira a Nota Oficial disparada pela Secretaria:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A van da Secretaria de Esporte foi requisitada pela equipe osasquense de kickboxing para participar do 10º CAMPEONATO SULAMERICANO DE KICKBOXING que ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu no Paraná. Tanto o ginásio quanto o hotel, que foram custeados pela equipe ficavam próximos da fronteira e da Ponte da Amizade.

Não é verdade que a o veículo da Secretaria de Esporte atravessou a fronteira, pois para isto seria necessário uma autorização expedida pela Policia Federal, que nunca foi solicitada pela Secretaria de Esporte, portanto, não seria possível a travessia sem este documento.

É importante ressaltar que na ocasião a equipe foi Campeã Sulamericana e trouxe para o município doze medalhas, sendo oito de ouro, uma de prata e três de bronze. http://www.osasco.sp.gov.br/noticias/osasco-conquista-12-medalhas-no-campeonato-sul-americano-de-kickboxing

É extremamente lamentável o fato de que pessoas irresponsáveis ao utilizar as redes sociais para divulgar mentiras, sem apurar o que de fato ocorreu, dando início a um BOATO MALDOSO, com intenções nefastas e com a finalidade de causar um grande prejuízo moral aos servidores públicos que transportaram a equipe e estão sendo alvo de inverdades e injustamente acusados por ato que não cometeram, colocando em risco inclusive o emprego de gente trabalhadora e honesta.

Entenda o caso:

Na segunda-feira, um homem mandou uma denúncia à página “Reclamações da Prefeitura de Osasco”, para fazer uma denúncia de irregularidades na utilização da van da Secretaria de Esportes da cidade.

“Não sou de Osasco, mas acho que a minha obrigação mostrar para o povo desta cidade. Van, da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer, indo fazer compras no Paraguai. Ciudad Del Est. Só deveria ser usada m serviço”, postou o homem.

A van foi requisitada pela equipe osasquense de Kickboxing para participar do 10° Campeonato Sulamericamo de Kickboxing, que ocorreu na cidade de Fox do Iguaçu – PR.