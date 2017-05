O programa “Vida Saudável”, criado pela Secretaria de Esportes, já tirou muita gente do sedentarismo, mas a intenção é conseguir muito mais adeptos.

A atividade está com inscrições abertas para todos os horários do plano de treinos, que acontecem sempre às terças e quintas-feiras, às 6h, 7h, 8h, 17h e 18h no Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

Nos quatro últimos horários a procura é surpreendente e as aulas sempre ficam lotadas. Contudo, a Secretaria de Esportes que fazer “bombar” a aula das 6h da manhã que, por ser um horário bem cedo, não está atraindo tanto quanto se achava que podeira atrair.

Mas qual o benefício para o corpo e para a mente de quem acorda um pouquinho mais cedo para fazer uma atividade física?

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Roehampton, em Londres (Inglaterra), revelou que pessoas que acordam cedo têm mais chances de serem magras e felizes.

O estudo foi realizado com 1.068 voluntários e questionou sobre os hábitos ao dormir, levantar e níveis de felicidade.

Assim, os pesquisadores concluíram que acordar cedo diminui os índices de depressão, ajuda a regular a alimentação e ajuda a emagrecer.

A pesquisa revela que pessoas que acordam cedo tendem a tomar um bom café-da-manhã e isso ajuda o organismo a regular o metabolismo, e faz perder aqueles quilinhos indesejados.