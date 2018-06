Secretaria de Segurança de Osasco lacra 20 estabelecimentos por descumprirem Lei do Silêncio e outras irregularidades

A Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru) de Osasco lacrou, nos últimos dias, 20 estabelecimentos por irregularidades como desrespeito à Lei do Silêncio, falta de alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Publicidade

As lacrações foram publicadas na edição desta sexta-feira, 8, da Imprensa Oficial do Município (Iomo).

A maioria são bares, em bairros como Rochdale, Helena Maria, Novo Osasco, Jaguaribe e Jardim Veloso. Também foi lacrada uma igreja na rua Alexandre Baptistone, no Km 18.

Desde o ano passado, a Secontru realiza a Operação Fecha Bar, com o objetivo de fazer com que os estabelecimentos cumpram a legislação e respeitem a Lei do Silêncio, que pode gerar multa de até mais de R$ 9 mil ao infrator.

As denúncias contra bares irregulares, ou que estiverem desrespeitando a Lei do Silêncio, podem ser feitas através da Central 156, ou pelo telefone 3651-7080. Ao denunciante é garantido sigilo absoluto, de acordo com a Secretaria de Segurança.

Confira aqui a lista dos estabelecimentos lacrados nos últimos dias pela Secretaria de Segurança e Controle Urbano de Osasco.