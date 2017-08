Secretaria do Trabalho de Osasco abre 600 vagas em cursos gratuitos

Grátis// Aulas são voltadas a jovens das periferias de Osasco e acontecem de segunda a sexta na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão

A Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco abriu inscrições para 600 vagas nos cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os cursos são destinados à qualificação social e profissional de jovens das periferias de Osasco e serão realizados no prédio da Secretaria de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

As atividades são gratuitas e voltados à edição de vídeo e imagem, filmagem e elaboração de roteiros; montagem, manutenção e suporte de computadores; produção de áudio e cultura digital, bem como técnicas de mixagem e literatura periférica; textos de stop motion e modelagem 3D; e curso de informática básica.

O projeto tem a proposta de possibilitar o desenvolvimento do cidadão para o mundo do trabalho e será promovido pelo Programa Juventude e Inclusão da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, em parceria com a ONG Unicepan e a Secretaria Nacional de Economia Solidária. As inscrições devem ser feitas na rua Virgínia Aurora Rodrigues, 350, no Centro. Os interessados devem levar documentos e comprovante de residência. Outras informações: 3653-1155.

Programa de capacitação em Itapevi abre vagas

O “Programa Via Rápida”, parceria entre a prefeitura de Itapevi e o governo do estado de São Paulo, está com inscrições abertas para diversos cursos de capacitação na cidade.

Entre as opções estão manutenção de motocicletas, corte e costura, assistente de cabeleireiro, manicure e pedicure e maquiagem. As inscrições podem ser feitas no site do Via Rápida no www.viarapida.sp.gov.br, no prédio do Programa de Formação Senai (avenida Pedro Paulino, 854 – Cohab) e na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (avenida Presidente Vargas, 376 – Vila Nova).