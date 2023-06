Secretário da Casa Civil de Osasco se encontra com vice-governador, Felício Ramuth

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), recebeu Ribamar Silva (PSD), secretário da Casa Civil de Osasco; e Lau Alencar, secretário de Transportes de Osasco e presidente municipal da legenda, no Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta terça-feira (20).

Essa foi a primeira visita oficial de Ribamar Silva com Secretário da Casa Civil do município. “Levamos demandas de melhorias para a infraestrutura, saúde, educação e demais áreas do nosso município”, disse Ribamar Silva.

Segundo Ribamar, o encontro serviu para fortalecer a relação entre o Poder Executivo de Osasco e o Governo do estado de São Paulo. Além das demandas da cidade, a conjuntura política municipal, estadual e federal também foram discutidas na reunião. “Saímos satisfeitos e gratos sabendo que o Governo do Estado tem trabalhado muito por Osasco”, acrescentou.

