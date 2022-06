Secretário de Comunicação de Osasco recebe alta hospitalar após 100 dias na UTI

O secretário de Comunicação de Osasco, Thiago Silva, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (1°). Diagnosticado com a síndrome de Guillian-barré, ele chegou a ficar 100 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, na capital paulista.

publicidade

Em fevereiro, Thiago Silva passou pelo Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco, onde recebeu o primeiro atendimento, e pelo Hospital Regional, onde foi submetido a exames específicos. Depois, foi encaminhado ao HC, via Central de Regulação dos Serviços de Saúde (CROSS).

Com a alta hospitalar, Thiago inicia o processo de reabilitação e segue animado com sua recuperação. “Logo logo estarei de volta 100%”, disse. O secretário também agradeceu as inúmeras mensagens e orações recebidas. “Agradeço a Deus, primeiramente, por estar recuperado. Agradeço muito às equipes médicas, aos amigos e à minha família por todo apoio. Não largaram a minha mão em nenhum momento”, contou.

publicidade

Durante o período de reabilitação, Thiago permanecerá afastado de suas funções na Prefeitura de Osasco e a secretaria permanecerá sob o comando interino de Éder Máximo, que também é o titular da Secretaria de Planejamento e Gestão.