Secretário de Governo, Sérgio Di Nizo, é homenageado na Câmara de Osasco

O Poder Legislativo de Osasco homenageou o secretário municipal de Governo, Sérgio Di Nizo, na noite da quarta-feira (16). Ele recebeu um Cartão de Prata em reconhecimento aos serviços prestados à cidade.

A Sessão Solene contou com a presença de dezenas de amigos e colegas de trabalho, que foram acompanhar a homenagem, proposta pela vereadora Lúcia da Saúde (Podemos).

A vereadora Elsa Oliveira (Podemos) secretariou a solenidade, que também foi prestigiada pelo presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos); pela líder do governo na Câmara, vereadora Ana Paula Rossi (PL), e pelos vereadores Laércio Mendonça (PSD), Fábio Chirinhan (PP), Délbio Teruel (União Brasil), Julião (PSB) e José Carlos Santa Maria (Patriota).

Estiveram presentes, também, os secretários municipais Coronel Virgolino (Secontru), Cláudio Monteiro (Administração), Paulinho Sambaderua (Cultura), Lau Alencar (Setran), Rodolfo Cara (Esportes), Fábio Grossi (chefe do Gabinete do Prefeito), além da vice-prefeita Ana Maria Rossi e de servidores da administração municipal.

Foram muitas as homenagens e depoimentos emocionantes na Tribuna. Foram ressaltados valores como amizade, hombridade, fidelidade, responsabilidade, dedicação e respeito à cidade de Osasco, à população e a todas as pessoas que passam pela sua vida.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco, Amir Gomes, comentou que há tempos não via a Casa tão cheia para prestigiar uma Sessão Solene. “Falo em nome dos empreendedores de Osasco, porque você é uma pessoa muito querida e muito respeitada. Você é realmente o que todos aqui estão falando e essa é uma das homenagens mais merecidas que eu já vi”, afirmou.

Também passaram pela Tribuna João Silva (presidente da Sazulo – Associação de Amigos de Bairro Zona Sul), a Dra. Elis Regina Devechio, César do Pura Alegria, o ex-vereador Toniolo e o secretário Cláudio Monteiro.

Elsa Oliveira (Podemos) falou em nome de todos os vereadores presentes na Sessão Solene e destacou como a família é fundamental no desenvolvimento de Sérgio Di Nizo, seus filhos, esposa e em especial à sua mãe Carolina. “Você serviu a sua vida inteira, cada um falou aqui. O Sérgio é um osasquense da gema, ele tem amor a cada pedaço dessa cidade”, disse Elsa Oliveira lembrando de histórias de campanhas, de gabinetes, de como Sérgio Di Nizo tem a capacidade de liderar e de respeitar as pessoas.

Propositora da homenagem ao secretário de Governo, a vereadora Lúcia da Saúde declarou ser importante que todos os presentes pudessem usar a Tribuna para deixar uma mensagem a Di Nizo e ressaltou que todos os vereadores foram favoráveis ao projeto. A parlamentar agradeceu à equipe de Sérgio Di Nizo pela disponibilidade em atender o Legislativo e confidenciou que o prefeito Rogério Lins o considera um braço direito. “Na primeira vez que o prefeito falou que eu tinha de conversar com o Sérgio, eu relutei, mas ele disse: ‘o Sérgio é quase meu braço direito’. Por isso, Sérgio, o parabenizo por tudo, por você ser tão especial para Osasco”, comentou Lúcia da Saúde.

Encerrando a solenidade, após receber o Cartão de Prata e ser muito aplaudido, Sérgio Di Nizo — o Serginho — pôde agradecer, emocionado, o carinho e as homenagens recebidas.

“É um combustível para mim. A gente sai de casa para fazer o bem e eu sou muito grato. Estou muito feliz por receber essa homenagem”, iniciou Nizo, que agradeceu sua mãe, a esposa Patrícia e seus filhos, que sempre lhe deram suporte. “Esse Sérgio aqui só é assim por causa da minha base familiar”.

O secretário falou também sobre sua experiência no início da vida pública, junto aos mais vulneráveis. “Eu via muitas situações e buscava meios para ajudar as pessoas”, disse Di Nizo, que deu como exemplo os trabalhos na Sazulo e os caminhos que o levaram à administração pública.

“Foram muitos momentos de luta com aquele grupo e hoje, na Administração, sob o comando do prefeito Rogério Lins, a gente está conseguindo ajudar toda a cidade. Tudo aconteceu no momento certo e, se Deus quiser, no momento certo ainda conseguiremos cuidar do estado de São Paulo”, declarou Sérgio Di Nizo, ao apontar os caminhos que pretende seguir.