Secretário de Saúde de Osasco sofre atentado a tiros

O secretário de Saúde de Osasco, Fernando Machado de Oliveira, foi alvo de um atentado a tiros na noite desta quinta-feira (4). Foram pelo menos cinco disparos contra o carro dele, que é blindado. Um dos tiros chegou a atravessar a blindagem do veículo, mas ele não foi atingido.

Os disparos partiram de um carro branco que passou ao lado do dele quando o secretário chegava em casa, em um condomínio, por volta de 21h30. Fernando estava sozinho no carro.

De acordo com a polícia, os criminosos usaram uma pistola 9 milímetros, de uso exclusivo das Forças Armadas.

Publicidade

Em depoimento, Fernando Machado e a secretária-adjunta de Saúde de Osasco, Suzete Franco, afirmaram que receberam ameaças de morte, por meio de mensagens de áudio com uma voz distorcida.

Médico, Fernando Machado de Oliveira assumiu a Secretaria de Saúde de Osasco no ano passado.

O ataque aconteceu no mesmo dia em que a pasta rescindiu um contrato de R$ 28 milhões com uma organização social contratada emergencialmente para fazer a gestão de unidades de saúde do município. (Com informações da TV Globo)

Osvaldo Verginio

É o segundo secretário municipal de Osasco a sofrer um ataque a tiros desde dezembro de 2018, quando Osvaldo Verginio, que comandava a pasta de Transportes, foi morto em ação semelhante. Os assassinos ainda não foram identificados e presos.