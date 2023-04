Secretário Estadual propõe a criação de Plano de Desenvolvimento do Turismo para a região oeste

Secretário Estadual propõe a criação de Plano de Desenvolvimento do Turismo para...

O secretário Estadual de Turismo do Governo do Estado, Roberto de Lucena, participou de reunião da Câmara Técnica (CT) de Turismo e da Região Turística (RT) Negócios & Cultura do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) nesta semana.

Na ocasião, Lucena foi recebido pelo coordenador da CT, secretário de Turismo de Vargem Grande Paulista, José Roberto Cruz; e pelo presidente do Consórcio, Josué Ramos, prefeito da cidade.

O secretário estadual Roberto de Lucena sugeriu a implantação de um Plano de Desenvolvimento do Turismo para a região oeste.

“Vamos chamar especialistas e técnicos e, dentro dessa perspectiva do consórcio, ver o que podemos fazer para juntos trazer investimentos e o governo do Estado como parceiro fomentador. Esse será nosso ponta pé inicial”, destacou.

Lucena complementou afirmando ainda que, após análise, pretende levar a proposta para o governador Tarcísio de Freitas.