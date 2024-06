Secretário Pedro Sotero recebe título de cidadão osasquense

O Secretário de Habitação de Osasco, Pedro Sotero, recebeu o título de cidadão osasquense, na noite desta segunda-feira (24). A entrega ocorreu no bar Viola Véia, reunindo secretários municipais, vereadores e outras autoridades.

publicidade

Com sólida formação acadêmica e profissional, Pedro Sotero atua em Osasco há mais de 15 anos. Antes de assumir a Habitação, Sotero atuou por oito anos na Secretaria de Finanças — quatro deles na primeira gestão do prefeito Rogério Lins.

O secretário se emocionou com a homenagem e dividiu a honraria com sua equipe de trabalho e familiares. “Essa honraria é nossa. Porque cada um de vocês que estão aqui [fazem parte desta história]. Isso tem sido muito importante em minha vida. Eu amo muito essa cidade. Osasco entrou na minha vida em um momento importante para mim. Ganhei tudo aqui nessa cidade. Aqui formei minha família”, ressaltou Pedro.

publicidade

Propositor da honraria, o vereador Zé Carlos Santa Maria (União) enalteceu o trabalho de Pedro Sotero à frente da Habitação. “Estou entregando o que você conquistou com seu trabalho, com respeito. Qualquer pasta que o senhor assuma dará certo. É só olhar para os bairros dessa cidade, com eles estão”, declarou o parlamentar.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) destacou o trabalho de Pedro Sotero. Segundo ele, suas qualificações permitiram que ele permanecesse na administração quando houve a troca de gestão no Executivo entre Jorge Lapas e Lins.

“O Pedro era secretário de Finanças do nosso antecessor. Ele trabalhou no governo de transição e, com sua habilidade e conhecimento, conquistou todo o nosso time. Para muitos ele virou uma surpresa à frente da Habitação, mas não para mim, porque eu sei que ele é uma pessoa muito capacitada e tem condições de ajudar em qualquer pasta, em qualquer governo”, ressaltou o prefeito de Osasco.

publicidade

A sessão solene foi presidida pelo vereador Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara Municipal, e secretariada pelo vice-presidente Julião (PSB). O propositor da honraria, Zé Carlos Santa Maria, e a sra. Juliana Lourenço, esposa de Pedro Sotero, também compuseram a mesa dos trabalhos.