Sediado em Osasco, Mercado Livre chega aos 88 milhões de usuários e registra recorde de receita

Com sede em Osasco, o Mercado Livre, líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros da América Latina, atingiu um novo recorde de receita total no terceiro trimestre de 2022. A receita líquida alcançou 2,7 bilhões de dólares, crescimento de 44,9%, em dólar, e de 60,6% em moeda constante, na comparação com o mesmo período de 2021.

O Brasil representa cerca de 53% da receita líquida total do Mercado Livre, tendo alcançado US$ 1,4 bilhão e aumento de 33,9%. A partir do crescimento constante das margens brutas, ano a ano e trimestre contra trimestre, o lucro bruto do Mercado Livre foi de mais de US$ 1,3 bilhão, aumento de 67,1% em dólar na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já a receita operacional atingiu US$ 295,9 milhões, crescimento de 84,5% em dólar, atingindo novo recorde no trimestre.

O lucro líquido, por sua vez, bateu os US$ 129 milhões, alta de 35,8%, com melhora na margem total, ano contra ano, e resultando em lucro líquido de US$ 2,57 por ação, 33,8% acima na mesma comparação. A geração de caixa se manteve muito forte, a US$ 724 milhões, principalmente devido à expansão da margem e às contínuas melhorias na gestão do capital de giro. A posição total de caixa cresceu US$ 275 milhões neste trimestre, incluindo um aumento no financiamento de terceiros para o negócio de crédito.

A receita líquida do Mercado Livre aumentou 19,6% em dólares na comparação anual, para US$ 1,5 bilhão, resultado da qualidade da experiência oferecida aos usuários, sobretudo em sortimento amplo, preço competitivo, logística rápida e eficiente e atendimento. Apesar da maior retomada do varejo físico na região, chegou a 42 milhões o total de compradores únicos no trimestre, que cresceu 9,6%. A quantidade de itens adquiridos por comprador se manteve no mesmo patamar dos trimestres anteriores, com taxa de conversão média aumentando de forma consistente, o que contribui para o crescimento resiliente do marketplace.

Já a receita líquida de fintech cresceu 93,7% em dólares, chegando a US$ 1,2 bilhão, ano contra ano, permanecendo acima da marca de US$ 1 bilhão pelo segundo trimestre consecutivo, graças ao desempenho e receitas provenientes dos serviços financeiros e do negócio de crédito. No terceiro trimestre o Mercado Pago ultrapassou 41,6 milhões de usuários ativos, alta de 31,6%, com crescimento em todos os mercados da região. Pela primeira vez, o total de usuários únicos ultrapassou a barreira dos 40 milhões — somente nos últimos 12 meses, mais de 10 milhões de novos usuários foram adicionados. No Brasil, Argentina e México impulsionam ainda esse desempenho os pagamentos via código QR, transferências dentro do ecossistema e aumento do número de usuários de crédito.

“Esse foi outro trimestre bem-sucedido para o nosso ecossistema. A execução de uma estratégia de longo prazo nos permitiu entregar crescimento rápido e contínuo em volume de vendas, de pagamentos e receita líquida. Observamos resultados financeiros sólidos, que refletem nosso contínuo compromisso e capacidade de entregar crescimento rentável e sustentável”, afirma Andre Chaves, vice-presidente sênior de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo do Mercado Livre. “O resultado operacional demonstra uma evolução encorajadora. A operação de marketplace mantém seu forte crescimento, com ganho de mercado mesmo em contexto desafiador. Já o Mercado Pago sustenta seu crescimento exponencial, comprovando o potencial de desenvolvimento e expansão dos serviços financeiros na região. Mais uma vez, fortalecemos nossa posição de liderança e entramos no quarto trimestre confiantes com as oportunidades de crescimento à nossa frente”, completa.

Commerce Mercado Livre

A operação de marketplace mantém seu relevante crescimento e participação de mercado na América Latina, com destaque para os investimentos em tecnologia, diversidade de sortimento e expansão da malha logística, que se traduzem em uma melhor experiência do usuário. O desempenho nos três principais mercados — Brasil, México e Argentina — foi sólido. No Brasil, onde a empresa está ganhando mercado, a diversificação do sortimento de categorias vem se mostrando decisiva para conquistar a preferência do consumidor.

O volume de vendas (GMV) do marketplace atingiu US$ 8,6 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 17,8%, em dólar, e de 31,5% em moeda constante. Ao todo, foram vendidos 284,3 milhões de itens, sendo 6,7 itens por comprador. O volume total de anúncios registrados na plataforma chegou a 329,6 milhões. Os três principais mercados entregaram sólido crescimento no volume de vendas no período: Brasil avançou 20%, México 23% e Argentina 87% em moeda constante. O Brasil se destaca na região com crescimento de 20,5% no GMV, em moeda constante, e 150 milhões de itens vendidos no período.

Na região, 275,7 milhões de itens foram enviados, aumento de 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Seguem significativos os avanços na execução e velocidade do Mercado Envios, cuja penetração atingiu 98,9% de toda operação, acima dos 97,4% registrados no mesmo trimestre de 2021. Desse total, mais de 91,9% corresponde à rede gerenciada do Mercado Livre — sendo 40,2% dos envios via modelo fulfillment. Do volume geral de mercadorias, cerca de 80% foi entregue em até 48 horas e cerca de 55% no mesmo dia ou no dia seguinte à compra.

Os serviços de commerce, liderados por Mercado Ads, mantêm ritmo consistente de crescimento. A partir dos investimentos em tecnologia, que melhoram a performance dos anúncios no ecossistema, a receita do negócio de publicidade digital registrou crescimento sólido de duplo dígito no terceiro trimestre, correspondendo a 1,3% do GMV da operação de marketplace, superando esse mesmo índice na comparação com o segundo trimestre deste ano.

Fintech

O volume total de pagamentos (TPV) via Mercado Pago atingiu US$ 32,2 bilhões pela primeira vez, crescimento de 52,9%, em dólar, e de 76,4% em moeda constante. Esse aumento é observado particularmente no uso da carteira digital, acompanhado pela adquirência. Já o volume total de transações (TPN) no período cresceu 66,2%, ano contra ano, superando cerca de 1,4 bilhão no terceiro trimestre, o quarto trimestre consecutivo com TPN acima de 1 bilhão.

O volume total de pagamentos via Mercado Pago, fora da plataforma do Mercado Livre, também mantém seu crescimento, atingindo US$ 23,1 bilhões, alta de 70,8%, em dólar, e de 122,2% em moeda constante.

O total de pagamentos processados pode ser dividido entre o volume total de cobranças processadas e o volume total de transações de contas digitais. O primeiro inclui cobranças na plataforma do Mercado Livre, cobranças online e cobranças processadas por meio das maquininhas de cartão Point e dispositivos QR, que totalizaram US$ 21,6 bilhões, crescendo 40,1% em dólar, ano contra ano, e 55,5% em moeda constante. No terceiro trimestre, foram vendidas cerca de 1 milhão de maquininhas. No Brasil, ainda é notável o crescimento da base de pequenos vendedores, onde a companhia foca sua proposta de valor para continuar democratizando o acesso ao comércio e ao dinheiro, gerando mais tráfego na plataforma.

O volume de transações por meio da carteira virtual, que inclui ainda transferências entre usuários do Mercado Pago, transações de cartão de crédito, débito e pré-pago, cresceu 137,5% em moeda constante, na comparação anual, totalizando mais de US$ 10,6 bilhões.

Ao final de setembro, mais de 26,6 milhões de usuários contavam com contas com recursos investidos, a partir de conta digital com rendimento, alta de quase 29,0%, ano contra ano, nos três principais mercados — no Brasil, a companhia já se posiciona como banco digital.

No período, foram distribuídas mais de 840 mil apólices de seguros, volume 230,0% maior do que aquele registrado no terceiro trimestre do ano passado. No Brasil, a companhia ampliou a oferta e visibilidade para produtos de seguro — como cartão, Pix e na compra de produtos eletrônicos —, estratégia que se mantém nos principais mercados.

A base geral de usuários únicos ativos do ecossistema atingiu 88,3 milhões ao final do trimestre, alta de 12,2% em comparação com o mesmo período de 2021 — sendo quase 4 milhões de novos usuários incorporados somente no terceiro trimestre deste ano.

“Depois de um bem-sucedido terceiro trimestre que entregou forte crescimento e rentabilidade, nossa atenção está agora focada na boa execução no próximo trimestre. Seguimos tão otimistas quanto sempre fomos em relação aos fundamentos do nosso negócio. Nós temos fortalecido nossa posição de liderança no e-commerce, nosso negócio de fintech continua ganhando impulso, nossa rentabilidade é sólida, temos um balanço forte e ainda vemos mais oportunidades para melhorar a experiência e as sinergias do nosso ecossistema”, conclui Andre.