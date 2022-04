Sediado em Osasco, Mercado Livre fecha parceria com a Gol para reduzir prazos de entrega

O Marcado Livre, que tem sede em Osasco, informou, nesta terça-feira (19), que fechou uma parceria com a companhia aérea Gol para reduzir o prazo de entrega de produtos comprados na plataforma.

O contrato de 10 anos estabelece o uso de uma frota exclusiva com seis aviões cargueiros modelo 737-800 BCF. O início das operações está previsto já para o segundo semestre de 2022.

A empresa, que é uma das gigantes da tecnologia sediadas em Osasco, espera reduzir em até 80% o tempo de entrega nas rotas mais longas, como nas regiões Nordeste e Norte. Já no Centro-Oeste, a redução estimada será de 50%.

De acordo com as companhias, a parceria reduzirá o tempo de entrega nos seguintes locais:

Manaus: de 8 a 9 dias para 1 a 2 dias;

Belém: de 4 a 6 dias para 1 a 2 dias;

Salvador, Fortaleza, São Luís, Teresina, Recife, Natal e João Pessoa: de 3 a 4 dias para 1 a 2 dias;

Goiânia, Brasília e Cuiabá: de 2 para 1 dia.

Os aviões da Gol que farão as entregas do Mercado Livre atualmente estão na frota de passageiros e serão convertidos para cargueiros, com capacidade para transportar até 24 toneladas de procutos. Eles terão ainda a cor e logo do Mercado Livre.

Inicialmente, três aviões vão operar como cargueiros a partir do segundo semestre deste ano. Segundo a Gol, os outros três devem entrar em operação até o terceiro trimestre de 2023.