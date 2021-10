Segunda (25) tem seleção para mais 130 vagas no PAT de Carapicuíba

Na próxima segunda-feira (25) serão realizados processos seletivos para mais 130 vagas de emprego no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, localizado no Plaza Shopping, na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Silviania.

São 100 vagas de auxiliar de logística (serviço pesado), com salário de R$ 1.350,90 mais vale transporte e refeição no local. Exige-se ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na área. Os contratados vão trabalhar de segunda a sábado, das 6h às 14h ou das 13h30 às 21h50, no Km 20 da rodovia Raposo Tavares.

Os interessados devem chegar no PAT de Carapicuíba antes das 10h de segunda (25), munidos de documentos pessoais, currículo atualizado e caneta. Já serão realizadas entrevistas com representantes da empresa no mesmo dia.

Também haverá seleção para 30 vagas de analista de suporte técnico I. A remuneração é de 1.145,00 mais benefícios (não divulgados). A contratante, localizada em Barueri, exige ensino médio completo, experiência na área e disponibilidade de trabalhar em escala 6×1. A pré-seleção acontecerá às 11h de segunda (25) e os interessados devem levar documentos pessoais, currículo atualizado e caneta.