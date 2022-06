Segunda (6) tem novo mutirão de emprego em Carapicuíba com 600 vagas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Carapicuíba realiza na segunda-feira (6) novo mutirão com 600 vagas de emprego.

Entre as oportunidades estão auxiliar operacional de logística, operador de telemarketing ativo e receptivo, diarista, auxiliar de armazenagem, controlador de acesso (CNH AB) e auxiliar de produção.

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, homens e mulheres, com e sem experiência conforme critérios da empresa contratante.

Os interessados devem comparecer ao PAT (dentro do Ganha Tempo – Plaza Shopping Carapicuíba) às 8h, com cópias do currículo atualizado. As senhas são limitadas.