Segunda-feira (24) é dia de volta às aulas nas escolas de Cotia

Nesta segunda-feira (24), mais de 30 mil alunos voltam às aulas na rede municipal de educação de Cotia.

Os estudantes retornam as aulas com o material escolar completo, distribuído pela Prefeitura início de julho. Os kits são compostos por itens de acordo com o nível escolar do aluno matriculado na rede municipal.

“Estamos com tudo pronto para recepcionarmos nossos estudantes. Nos primeiros dias de julho, iniciamos e concluímos as entregas dos materiais escolares para garantir que todos os alunos iniciassem as aulas com o material completo”, disse Luciano Corrêa, Secretário de Educação. Ele lembrou que, no início do ano, os alunos já haviam recebido o material, mas que a reposição se faz necessária. “Muitos alunos ainda têm itens do kit entregue no início do ano, mas muitos já não têm mais. Então, nos últimos anos, a Prefeitura tem trabalhado desta maneira e feito a entrega do material dias antes do início de cada período letivo”, destacou.

