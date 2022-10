A segunda-feira (24) será muito parecida com domingo (23): nublada na maior parte do tempo, com algumas aberturas de sol e com temperaturas amenas. A noite pode garoar.

Veja como ficam os termômetros nesse início de semana.

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 23°C

Barueri

Mínima: 15°C

Máxima: 23°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 22°C

*Com informações do Climatempo