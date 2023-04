Segunda-feira (3) com sol entre nuvens

A semana começa com sol entre nuvens. O dia será predominantemente nublado e as temperaturas não vão subir muito. Noite com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.

publicidade

Confira aqui como ficam os termômetros.

Osasco

publicidade

Mínima: 17°C

Máxima: 27°C

publicidade

Barueri

Mínima: 17°C

Máxima: 27°C

Carapicuíba

Mínima: 16°C

Máxima: 26°C

*Com informações do Climatempo