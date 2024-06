Segunda-feira ensolarada com máxima de 31°C na região

A semana começa com tempo firme e temperaturas elevadas na região nesta segunda-feira (24). De acordo com a previsão meteorológica, o dia será marcado pelo predomínio do sol, com gradual aumento de nuvens a partir da tarde.

As temperaturas prometem uma variação significativa ao longo do dia. A mínima prevista é de 15°C, típica das primeiras horas da manhã, enquanto a máxima deve atingir os 31°C, provavelmente no período da tarde. Esta amplitude térmica de 16°C sugere um dia que começará fresco e se tornará bastante quente.

Apesar do aumento da nebulosidade no decorrer da tarde, não há previsão de chuva para esta segunda-feira. A umidade relativa do ar oscilará entre 41% e 80%, indicando que o dia poderá ficar relativamente seco nas horas mais quentes.

Osasco

Mínima: 17°C

Máxima: 31°C

Barueri

Mínima: 15°C

Máxima: 31°C

Carapicuíba

Mínima: 16°C

Máxima: 30°C

*Com informações do Climatempo.