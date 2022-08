Segunda-feira terá processo seletivo para vagas de auxiliar de limpeza em Jandira

A Secretaria de Indústria e Comércio de Jandira realiza nesta segunda-feira (8) um processo seletivo para preencher 12 vagas de auxiliar de limpeza. A seleção será às 9h, na Casa do Trabalhador (rua Rubens Lopes da Silva, 333, no Centro).

Oportunidades são destinadas aos candidatos (homens ou mulheres) que tenham idade entre 21 e 55 anos, alfabetizados e que residam em Jandira, Barueri ou Itapevi. Experiência ma função será considerado um diferencial.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador de Jandira com documento pessoal com foto (CPF ou RG) e currículo atualizado.

