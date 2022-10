Segurança alimentar é tema de seminário em Osasco nesta quarta-feira (19)

O Teatro Municipal Glória Giglio recebe nesta quarta-feira (19), às 9h, o seminário “A Inovação e o Futuro na Luta contra a Fome”. O evento é gratuito e integra as ações da VI Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município.

O seminário é promovido pelo Banco de Alimentos de Osasco, vinculado ao Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura. Para participar é necessário se inscrever no Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/a-inovacao-e-o-futuro-na-luta-contra-a-fome/1736246?qrcode=true)

Segundo o diretor de segurança alimentar e nutricional de Osasco, João Perez, o seminário vai reunir empresas do setor de alimentos, de tecnologia e inovação, instituições públicas e privadas de ensino, acadêmicos, terceiro setor, setor público e agências humanitárias internacionais.

O evento é voltado à sociedade civil, empresas, estudantes, profissionais de nutrição, do serviço social e do meio ambiente e munícipes interessados no tema, e conta com o apoio da Universidade Anhanguera e Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea).

Confira a programação completa do seminário:

9h – Coffee break

9h30 – abertura oficial

9h45 – Painel I

Experiências inovadoras e colaborativas em Segurança Alimentar e Nutricional

Flávia Rosso (iFood), Alcione Silva (Connecting Food) e Lúcio Vicente (Grupo Carrefour Brasil)

11h – Painel II

Empreendedorismo Social e Práticas ESG

Henrique Castan (Nutriens Alimentos), Hugo Vecchiato e Maria Balro (Facily) e prof. Dra. Priscila Miguel (FGV)

12h – Painel III

Segurança Alimentar e Nutricional e o Combate à Fome no Contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030 da ONU

Igor Carneiro (WFP), Leandro Resende e Raisa Alves (Seplag)

12h30 – Adesão do Município de Osasco ao Pacto de Milão sobe Política de Alimentação Urbana. Na sequência, encerramento.

O Teatro Municipal Glória Giglio fica na Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina, em Osasco