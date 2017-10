Seguranças do Walmart em Osasco agridem cliente; veja vídeo

Viralizou nas redes sociais neste final de semana um vídeo que mostra seguranças da loja do Walmart em Osasco agredindo um rapaz e, em seguida, um cliente que filmava o ocorrido.

A esposa dele publicou o vídeo no Facebook relatando o ocorrido: “Eu e meu marido fomos fazer algumas coisas no Walmart, Cobasi e Supershopping e nos deparamos com os seguranças dessa rede espancando um rapaz. Independente do que ele estava fazendo, não era a função deles espancar o rapaz”, relatou a cliente Jéssica Uno.

“Viram meu marido filmando, vieram para cima dele, começaram a gritar e bateram três vezes na mão e no braço dele até derrubar e quebrar o celular dele. Estou extremamente decepcionada com essa atitude”.

Até a manhã desta segunda-feira, 17, o vídeo original já tinha mais de 52 mil visualizações. Nos comentários, um deles com uma resposto do Walmart (leia abaixo), clientes relataram situações semelhantes.

“Conheço muito bem este lugar este mercado Walmart fica no Super Shopping de Osasco. Também vi outros tipos de violência com crianças, os seguranças são muito violentos … vi dando tapas na cara de uma criança de 11 anos. Tentei até tirar o segurança de cima da criança que o mesmo deu uma rasteira nele”, relatou uma internauta.

Outro internauta postou que “isso é algo bem comum de se ver no Walmart Osasco”. Para uma delas, “os seguranças do Walmart Osasco sempre foram agressivos e abusivos, nenhuma novidade pra quem frequenta”.

“Isso não é a primeira vez. Já presenciei há alguns anos os seguranças do Walmart agredindo um menor de idade”, contou mais um.

Já alguns internautas saíram em defesa dos seguranças. “Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas ficam julgando os seguranças”, postou um deles.

Outro declarou: “esse é rapaz no chão é um assaltante, todos os dias ele está por ali tentando furtar as pessoas. Seu esposo tomou uma invertida e não chamou a polícia por que não havia argumentos suficientes. E o celular do seu marido também não quebrou”.

Walmart diz que seguranças foram afastados

Em resposta na postagem de Jéssica, o Walmart Brasil declarou que “os dois seguranças envolvidos no caso foram afastados”.

“Repudiamos veementemente qualquer ato de violência. O respeito ao indivíduo faz parte da base dos valores da empresa e o caso ocorrido, além de estar totalmente fora dos nossos procedimentos, é inadmissível para a companhia. Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, o Walmart Brasil entrou em contato com a administradora do condomínio de lojas para apurar os fatos. A empresa informou que os dois seguranças envolvidos no caso foram afastados. Para qualquer outra dúvida e atualizações sobre o caso, pedimos que fale com o time do Walmart Brasil, que é responsável pelas lojas físicas”, diz o Walmart.