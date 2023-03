Seleção em Barueri para vagas operador de telemarketing será dia 28

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza, no dia 28 de março, uma seleção para vagas de operador de telemarketing ativo e receptivo (atendimento ao cliente). As oportunidades são para trabalhar na empresa Liderança, localizada também em Barueri.

A seletiva ocorrerá às 9h, no Ginásio José Corrêa, que fica na avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro. Os interessados devem levar documentos com foto, currículo atualizado e caneta.

As vagas são efetivas, com registro em carteira, e salário de R$ 1.216. A empresa oferece também vale-transporte (até dois de ida e dois de volta) e vale-refeição no valor de R$ 14,80 por dia.

Os candidatos devem ter idade a partir de 18 anos e Ensino Médio completo. A jornada de trabalho será de segunda a sábado, das 8h às 14h20 ou das 14h40 às 21h.

Para obter mais informações, ligue para (11) 4199-1333 – ramais 187 e 188. O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

