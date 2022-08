Seleção para 100 vagas de operador de atendimento em Barueri nesta quarta (24)

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta quarta-feira (24) uma seleção com 100 vagas de operador de atendimento. Os contratados vão trabalhar na empresa Liderança.

O processo seletivo ocorrerá em dois turnos: às 9h, sendo que os interessados na vaga devem chegar ao local, impreterivelmente, até as 9h15; ou às 14h, também com tolerância de 15 minutos. O candidato pode escolher o melhor horário para participar da seleção.

Os interessados devem ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, título de eleitor ou requerimento e morar em Barueri ou região. Experiência em cobrança será considerado diferencial. A empresa possui ainda programa para pessoas com idade acima de 40 anos.

Os turnos de trabalho disponíveis são: de segunda a sábado das 8h às 14h20 ou das 14h40 às 21h. O salário não foi divulgado. Já os benefícios oferecidos são vale-transporte e refeição, comissão, plano de saúde, desconto em faculdades e parceria com o Sesc.

A Casa do Trabalhador fica na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Jardim São Pedro (setor amarelo do Ganha Tempo). O candidato deve comparecer com documento com foto e caneta.