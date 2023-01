Seleção para 50 vagas de ajudante geral em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira recebe até sexta-feira (27) currículos de interessados em preencher 50 vagas de ajudante geral. As oportunidades são específicas para pessoas do sexo masculino.

publicidade

É necessário ter idade entre 25 e 40 anos, primeiro ano do ensino médio completo e experiência de 6 meses na função.

Os candidatos devem entregar o currículo na Casa do Trabalhador da cidade, localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes (dentro do estacionamento do supermercado Lopes), ou então enviá-lo para o e-mail curriculos@jandira.sp.gov.br.

publicidade