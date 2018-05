Sem combustível, caminhões de lixo de Carapicuíba não devem circulam a partir de amanhã

A Prefeitura de Carapicuíba divulgou nota em que comunica que, com o desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros, não há combustível para a circulação de caminhões usados na coleta de lixo no município nos próximos dias.

Segundo a Prefeitura, os veículos circulam hoje, “mas o combustível está no limite”.

Leia a íntegra da nota da Prefeitura de Carapicuíba sobre a falta de combustível para os caminhões de lixo:

Devido a crise que o país enfrenta e as manifestações dos caminhoneiros, a empresa 4R, que realiza a coleta de lixo no nosso município, foi afetada. A empresa informou à Prefeitura que a frota vai realizar a coleta nesta sexta-feira, dia 25, mas o combustível dos caminhões está no limite.



A Prefeitura de Carapicuíba pede a colaboração da população para que não deixe o lixo nas ruas, caso a coleta no seu bairro seja prejudicada.



É muito importante a união de todos para manter nossa cidade limpa até que essa situação esteja normalizada.