Sem combustível, postos de Osasco amanhecem fechados

Boa parte dos postos de combustível de Osasco amanheceram fechados na manhã desta sexta-feira, 25. Os poucos que ainda têm combustível à venda têm filas cada vez mais longas.

Ao longo da Avenida dos Autonomistas, apenas um posto, na esquina com a rua Diogo Antônio Feijó, no Km 18, funcionava por volta das 9h de hoje, com fila que dava a volta no quarteirão.

O desabastecimento é causado pela greve dos caminhoneiros, que paralisa estradas por todo o país contra a alta no preço dos combustíveis.

Apesar de o governo Temer ter anunciado um acordo com representantes da categoria na noite de ontem, os caminhoneiros mantiveram a greve nesta sexta.