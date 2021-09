Sem dinheiro para gás, mãe usava álcool para esquentar mamadeira de bebê e explosão queimou os 2 em Osasco

Sem dinheiro para comprar gás, uma mulher usava álcool para esquentar comida em casa, quando houve uma explosão que deixou ela e seu bebê de 7 meses gravemente feridos, na tarde desta quinta-feira (2), em uma casa no Bussocaba, em Osasco.

Mesmo com a situação financeira difícil, a prática nunca é recomendada. “É perigosíssimo. Não façam isso. A gente insiste: usar álcool, líquido ou em gel para cozinhar, não é o melhor caminho. Coloca nossa vida e a dos que a gente ama em risco”, afirmou a Tenente Walkiria, do Corpo de Bombeiros, ao “Brasil Urgente”.

Os dois foram resgatados em estado gravíssimo. A mãe teve 90% do corpo queimado e o bebê, cerca de 50%, segundo o Corpo de Bombeiros. O helicóptero Águia foi acionado para auxiliar no resgate e levou a mulher de Osasco ao Hospital da Vila Penteado, em São Paulo. O bebê foi levado de ambulância ao Hospital das Clínicas. (Com informações do “Brasil Urgente”)

Atualizando a oc das 16h37 Vít de queimadura no interior de res (com álcool combustível) Rua David Jarawan – Osasco, 4 vtrs, 2 vít: mamãe será sos pelo Águia 04 com 90% do corpo queimado ao PS Penteado e bebê de 7 meses com 50% do corpo queimado será sos pelo CB ao HC #193R. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 2, 2021