Sem lembrar do que aconteceu, osasquense que estava desaparecido é encontrado em São Lourenço da Serra

O osasquense Denilton do Nascimento, de 52 anos, foi encontrado, nesta segunda-feira (30), em São Lourenço da Serra. Ele estava desaparecido desde o sábado (28), quando saiu para caminhar e não retornou.

“A gente ainda não sabe o que aconteceu, ele está sem memória, não lembra da minha irmã, que está com ele agora. Mas foi encontrado, muito obrigada por ajudarem a compartilhar”, afirmou Elisângela do Nascimento, irmã de Denilton, ao Visão Oeste.

Apesar de estar assustado e não se lembrar do que aconteceu, Denilton já está com uma de suas irmãs, em São Lourenço da Serra, e retornará para casa, no Industrial Autonomistas.

