Sem pudor, Danilo Gentili detona Bolsonaro: “mentiroso, psico, filho da p…”

Sem nenhum pudor, o apresentador Danilo Gentili, do SBT, emissora sediada em Osasco, fez duras críticas a Jair Bolsonaro, após ser repreendido por uma apoiadora do presidente nas redes sociais.

Gentili declarou, entre outras coisas, que Bolsonaro é “mentiroso”, “psico[pata]” e “filho da p…”, além de dizer que ele faz parte de uma família de “vagabundos”.

O apresentador da emissora osasquense já havia causado polêmica após a divulgação de que o presidente foi contaminado pelo novo coronavírus ao declarar que: “covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento”.

As declarações de Danilo Gentili vão na contramão do posicionamento do dono do SBT, Silvio Santos, que tem sido um dos apoiadores do presidente.