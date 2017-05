Sem receber, médicos que fizeram greve foram demitidos

Médicos do Hospital Municipal de Jandira que participaram de uma greve no final de semana reivindicado pagamentos atrasados foram demitidos.

No mês passado a prefeitura trocou a responsável pela administração do problemático hospital. A Fenaesc assumiu a gestão da unidade no lugar da Iages.

Em meio à mudança da gestão, os salários de março e abril dos médicos não teriam sido pagos.

Quem paga?

A Iages, antiga administradora, afirma que efetuou os pagamentos. A Fenaesc, que assumiu o hospital, diz que não é responsável pelos salários atrasados. A prefeitura também nega ter qualquer responsabilidade sobre os salários atrasados. (Com informações do G1).