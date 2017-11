Sem usar dinheiro público, Rogério Lins inaugura decoração de Natal de Osasco dia 26

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) anunciou nesta segunda-feira, 6, que o boulevard e o Paço Municipal vão voltar a ter decoração de Natal este ano. Realizada em parceria com a iniciativa privada, ela será inaugurada no dia 26.

De acordo com o prefeito, com a parceria com empresas da cidade, desta vez não será aplicado dinheiro público na decoração natalina de Osasco.

“[A decoração de Natal] Vai gerar alegria para a cidade e evitar aquele questionamento de que poderia estar investindo em outra coisa [com a verba utilizada nos enfeites natalinos]”, declarou Rogério Lins.