Semana da Cultura Cristã reúne diversas atrações em Barueri a partir de segunda (30)

Na segunda-feira (30), começa a terceira edição da Semana da Cultura Cristã, um evento que mobiliza toda a comunidade cristã de Barueri em um único lugar: o bulevar central da cidade. São 140 igrejas evangélicas e sete paróquias compartilhando o maior evento religioso da região.

O evento é realizado pela parceria entre a Secretaria de Relações Institucionais e a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri. O início das atividades será às 10h e, entre os dias 30 de setembro a 5 de outubro, haverá a leitura ininterrupta da Bíblia.

Como nas edições anteriores, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) terá um espaço especial com exposições do livro sagrado em diversas versões, além de objetos e outros livros que remetem à cultura cristã.

A novidade deste ano será a exposição de uma réplica do Templo de Salomão, que ficará disponível para visitação gratuita durante toda a semana, além de apresentações musicais, teatro, painéis com palestras, espaço kids e praça de alimentação.

O evento contará ainda com a participação de diversas secretarias municipais no espaço social, como a base móvel Net Kids (Segurança), cabelo e maquiagem (Mulher), testes rápidos (Saúde) e feira de doação de animais (Meio Ambiente).

Outro destaque da Semana Cristã 2019 é o show de encerramento que acontecerá no dia 5 de outubro, às 19h com o Kemuel, coral cristão com influências do gospel norte-americano.