Semana do Amigo oferece serviços gratuitos a comerciários de Osasco e região na Brasil Smiles/Secor

A Brasil Smiles/Secor realiza, entre os dias 14 e 18 de junho, a Semana do Amigo, nas unidades de Osasco e Taboão da Serra. A promoção, que é uma oportunidade para celebrar a amizade, vai funcionar da seguinte maneira: o comerciário indica um amigo para uma avaliação oral gratuita e ganha uma limpeza dentária.

publicidade

Os interessados podem fazer os agendamentos pelo telefone (11) 3685-0355 ou pelo whatsapp (11) 93493-8001. A promoção vale para comerciários filiados ao Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor). No entanto, os amigos indicados não precisam ser filiados ao Secor.

De acordo com o Bruno Franco Vieira, cirurgião-dentista e gestor da Brasil Smiles/Secor, caso o amigo do associado ao Secor feche um contrato, terá à disposição o que existe de mais moderno e revolucionário no atendimento odontológico. “Os comerciários poderão realizar o sonho de um sorriso totalmente novo com implantes dentários, próteses parafusadas sobre implantes e restaurações estéticas com tecnologia 3D, entre muitos outros procedimentos”.

publicidade

Todos os procedimentos serão realizados por profissionais altamente qualificados e liderados pelo dr. Alexandre Bussab, conhecido por fazer as transformações não só estéticas, mas também das vidas dos participantes do quadro “Arruma meu Marido”, do programa “A Hora do Faro”, apresentado por Rodrigo Faro na Record TV.

A dra. Thaís Abranches, especialista em dentística da Brasil Smiles/Secor, explica que mesmo em tempo de pandemia o atendimento na clínica é seguro porque foram adotados todos os protocolos clínicos e de organização de serviço, respeitando todas as legislações sanitárias e recomendações das autoridades de saúde pública.