Semana do Cinema tem ingresso a R$ 12 em Osasco e região

A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (28) e vai até o dia 4 de outubro, com ingressos a R$ 12. Na região, para tornar a diversão completa, o Kinoplex Osasco, no SuperShopping, oferece ainda combos com pipoca e refrigerante com valores especiais.

publicidade

A programação da semana no Kinoplex conta com filmes para todos os gostos, como “Jogos Mortais X”, “Mercenários 4”, “Nosso Sonho” e “Som da Liberdade”. Confira aqui a programação completa. Mais informações e ingressos estão disponíveis no site do SuperShopping Osasco.

Na região

Mais redes de cinema na região aderiram à Semana do Cinema. Até quarta-feira (4), o público pode conferir os lançamentos nas telonas com o preço promocional de R$ 12 nos cinemas do Shopping Granja Vianna, em Cotia; Iguatemi Alphaville, em Barueri; entre outros.

publicidade