Seminário on-line aborda as mudanças do trabalho no mundo digital

Crivelli Advogados realiza, na segunda-feira (20), o seminário virtual com o tema “O trabalho em Transe – As metamorfoses do trabalho no capitalismo digital”. O evento em parceria com o Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), será transmitido a partir das 9h, no canal do YouTube do IESP.

No seminário, serão discutidas as profundas mudanças pelas quais passa o mundo do trabalho, com destaque para a diferença entre as revoluções tecnológicas anteriores e a atual, chamada de 4ª revolução industrial.

Para tratar da questão o evento contará com a participação de especialistas como Ericson Crivelli (Crivelli Advogados Associados); Andréia Galvão (Unicamp); Pedro Floriano Ribeiro (UFSCAR); José Dari Krein (Unicamp); Renata Queiroz Dutra (UnB); Fernando Fontainha (IESP-UERJ); Savio Cavalcanti (Unicamp); Ludmila Costek Abílio (Unicamp) e Roberto Veras de Oliveira (UFPB).

Os debatedores serão Adalberto Cardoso (IESP-UERJ); Álvaro Comin (USP e Cebrap) e Sayonara Grillo (UFRJ). A conferência de abertura fica por conta de Rodrigo Carelli (UFRJ).

A transmissão do seminário será feita pelo canal do IESP no Youtube (www.youtube.com/c/IESPUERJcanal) com retransmissão da Revista Fórum.

SERVIÇO

Seminário “O trabalho em Transe – As metamorfoses do trabalho no capitalismo digital”

Quando: 20 de junho, das 9h às 18h15

Transmissão pelo www.youtube.com/c/IESPUERJcanal